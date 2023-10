NBA | parte la nuova stagione | chi sono le favorite?

(Di domenica 8 ottobre 2023) Il 24 Ottobre, scatterà laNBA, con le opening night tra Nuggets-Lakers e Warriors-Suns. Come ogni anno, c’è tanta curiosità di scoprire cosa riserverà l’annata del campionato di Basket più prestigioso al mondo, con le più grandi stelle della pallacanestro mondiale pronte a darsi battaglia per il trono. Ad Est, le contender più accreditate rimangono: Boston Celtics, che seppur abbiano perso il leader carismatico della squadra: Marcus Smart e giocatori importanti come Robert Williams e Malcom Brogdon, hanno accolto nel loro roster Jrue Holiday e Kristaps Porzingis, che saranno i supporti delle due stelle dei neroverdi: Jayson Tatum e Jaylen Brown; Milwaukee Bucks, protagonisti della trade dell’estate, che ha visto approdare Damian Lillard in Wisconsin, andando a formare un duo da sogno con Giannis Antetokounmpo; Miami Heat, finalisti lo ...

Atlanta è stata una delle peggiori squadre per triple tentate (28ª con 30.5 tentativi a partita) e per triple segnate (26ª con 10.8 canestri da dietro l'arco) convertendole con un discreto 35.2%.