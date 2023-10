(Di domenica 8 ottobre 2023) (Adnkronos) – Con l'autunno arriva un nuovo gioco di basket di 2K Games, ma va detto subito che NBAè praticamente identico al gioco dell'anno precedente. Dal punto di vista grafico, ci sono miglioramenti, ma è tutto qui. Il gameplay non offre nulla di nuovo o di particolarmente interessante che lo renda unico; sembra di giocare esattamente lo stesso gioco, solo con un upgrade di contenuti. Il grande vantaggio di NBAriguarda il fatto che offre un'esperienza più realistica per quanto riguarda i modelli dei giocatori, che ora somigliano molto di più ai giocatori reali, almeno per la maggior parte dei professionisti NBA. La nuova funzione ProPLAY, che ha consentito a 2K di utilizzare filmati reali della NBA e trasformarli in animazioni nel gioco, è sicuramente un altro tocco di classe dal punto di vista tecnico. Come nel caso dello showcase ...

Sony ha svelato le Top 20 dei videogiochi più venduti su PS4 e PS5 per il mese di settembre, e come previsto, a dominare le classifiche troviamo i due giochi sportivi più attesi dell'anno:e EA Sports FC 24 . Sul podio anche Baldur's Gate 3 e Mortal Kombat 1 , che difficilmente usciranno dai due elenchi in tempi brevi, mentre sono spariti un po' prima del previsto Diablo IV e ...A ottobre, chi ha un abbonamento potrà continuare a coltivare la sua passione per l'scendendo in campo per un'altra esaltante stagione con le più grandi star del mondo inArcade Edition ,...

NBA 2K24, la recensione Adnkronos

NBA 2K24 - La recensione IGN ITALY

Nuovo anno nuovo NBA, questa volta con un'emozionante modalità dedicata a Kobe Bryant ...Sony ha rivelato questo fine settimana la classifica dei giochi per PS5, PS4 e PS VR2 più venduti sul PlayStation Store nel mese di settembre 2023, e non sorprendentemente i titoli sportivi e il GDR ...