Nata per te | il cast | “Una storia vera | tra Napoli e la luce”

(Di domenica 8 ottobre 2023)per te, tra, l'amore e la: la nostra video intervista a Fabio Mollo e Luca Trapanese, oltre che ai protagonisti del film, ossia Pierluigi Gigante, Teresa Saponangelo, Antonia Truppo e Barbora Bobulova. Ladi Luca Trapanese, single, omosessuale, cattolico, e del suo viaggio per ottenere l'affidamento della piccola Alba,con la sindrome di down. Al centro del film, un uomo e una bambina, e il bisogno di un abbraccio che porta "su Marte". Fabio Mollo dirigeper te, tratto appunto sulla vicenda di Luca e della figlia adottiva, Alba, basandosi sull'omonimo libro scritto da Trapanese insieme a Luca Mercadante. Un film emotivo, di sentimenti, di semplicità. E un film pieno di, quasi come se fosse una diretta ...