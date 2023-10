NASCAR | Charlotte Roval | A J Allmendinger vince su Byron Busch | Wallace | Keselowski e Chastain out dai Playoffs

(Di domenica 8 ottobre 2023) A. J.torna are nellaCup Series al. Terza affermazione in carriera per il #16 di Kaulig Racing che dopo due anni ritrova la prima posizione, il californiano nonva dalla tappa di Indianapolis road course 2021. Williamsi arrende al termine di un finale che ha sancito l’eliminazione daida parte di Kyle, Bubba, Brade Ross. Otto piloti restano in bagarre per il ‘Championship 4?, settimana prossima l’inizio del Round of 8’. La Stage 1 è stata letteralmente dominata da parte di Tyler Reddick (Jordan Brand Toyota #45). L’americano ha controllato la scena dalla pole-position, mentre molti ...

The NASCAR Cup Series Playoffs continue this weekend with Sunday’s race at the Charlotte Motor Speedway Road Course and with it being in Charlotte, 23XI Racing is paying homage to a retro Air Jordan.AJ Allmendinger won the Bank of America Roval 400 in Concord on Sunday. Who else advanced in the NASCAR Cup Series playoffs