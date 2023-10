Napoli | Rudi Garcia può rischiare l’esonero per i rapporti tesi con lo spogliatoio | la decisione di ADL

(Di domenica 8 ottobre 2023) Contro la Fiorentina è ritornato ildi venti giorni fa. In meno di una settimana sono sei le reti subite dagli azzurri, tre dal Real Madrid e tre dalla Fiorentina, con quest’ultimi che hanno dominato al Maradona contro una squadra, il, mai scesa in campo. Difficile capire i cambi die L'articolo

Garcia in tv e in conferenza stampa al termine della pesante sconfitta in casa contro la Fiorentina per 3 - 1. Ilè uscito tra i fischi del ...- L'ottava giornata di Serie A si chiude con la sfida trae Fiorentina . L'ultima partita prima della pausa per le nazionali è fondamentale per la zona Champions: entrambe le squadre sono a pari punti al quarto ...

"Vattene da Napoli", tifosi contro Rudi Garcia | FOTO CalcioNapoli24

Formazioni ufficiali Napoli Fiorentina: le scelte di Rudi Garcia e Italiano - calcionapoli24.it mobile CalcioNapoli24

Napoli Fiorentina termina con un pesante 1-3 allo stadio Diego Armando Maradona. Critiche contro l'allenatore francese Rudi Garcia che non ha avuto mai in pugno la squadra in quest'ultima partita di S ...Ultime notizie SSC Napoli - Termina il match dell'8ª giornata di Serie A con il Napoli che ha perso in cass contro la Fiorentina col risultato di 1-2 Qui le pagelle di CalcioNapoli24 di Napoli-Fiorent ...