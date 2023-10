Napoli | Meluso | 'Gli incidenti di percorso sono alle spalle Garcia e Italiano hanno dei punti in comune'

... ex presidente Spezia: "Italiano ha lasciato lo Spezia dopo la salvezza in serie A ed è un orgoglio vederlo nella Fiorentina, al pari diche ora lavora nel. La squadra azzurra è diversa ...Non è aper prendere la pensione. Cessione a gennaio Non chiedo niente, poi ogni finestra ... Non mi confronto conperchè non è lui che fa la formazione. Garcia fa le sue scelte e si ...

Napoli, Meluso: "Incidenti di percorso superati. Garcia e Italiano lavoratori di alto livello" TUTTO mercato WEB

DAZN - Napoli, Meluso: "La squadra ha avuto una crescita costante ... Napoli Magazine

Joe Barone, Direttore Generale della Fiorentina, ai microfoni di DAZN ha parlato prima dell'inizio della sfida contro il Napoli: "Potrebbe essere una partita spartiacque, può definire una nuova ...20.32 - Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara contro la Fiorentina: " L'inizio del campionato è servito anche per rodare la squadra con concetti ...