Napoli | Garcia | non va bene essere così poco aggressivi

(Di domenica 8 ottobre 2023) "C'è amarezza frustrazione, è un brutto risultato, abbiamo fatto errori difensivi e anche davanti. Il primo gol non lo dovevamo prendere, poi abbiamo avuto la capacità di 'tornare' sul rigore prima ...

Dai microfoni di Dazn, Rudianalizza la sconfitta in casa delcon la Fiorentina. "Poi abbiamo avuto la palla del 2 - 1 - continua- che il portiere avversario ha parato su quella ...... che batte a domicilio ilnello scontro diretto in zona 'Europa'. Allo stadio Maradona ... stacca in classifica proprio gli azzurri e raggiunge la Juve a 17 punti, mentre gli uomini di, ...

Tifosi Napoli: ''Garcia out. C'è un allenatore che verrebbe a piedi da noi'' AreaNapoli.it

CdS - Il Napoli è squadra fatta e Garcia convive con l'ossessione Champions Tutto Napoli

Contro la Fiorentina è arrivata la seconda sconfitta stagionale della SSC Napoli in Serie A. Gli uomini di Rudi Garcia non sono riusciti a scardinare il muro difensivo della retroguardia viola, la ...Rudi Garcia, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida persa 3-1 contro la Fiorentina: "C'è amarezza, frustrazione, è un brutto risultato.