Napoli | Garcia | «C’è amarezza | non era la nostra serata»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 8 ottobre 2023) Le parole di Rudi, tecnico del, dopo la sconfitta subita dai partenopei contro la Fiorentina al Maradona Rudiha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta delcontro la Fiorentina. Di seguito le sue parole. SCONFITTA – «C’èe frustazione. È un brutto risultato, abbiamo fatto errori difensivi e anche offensivi. Non avremmo dovuto prendere il primo gol, poi siamo riusciti a tornare sull’1-1 e questo ci avrebbe dovuto dare una spinta in più. A quel punto Terracciano ha fatto una grande parata su Osimhen. La cosa che non va bene è essere così poco aggressivi in fase difensiva. Non si può perdere in casa così facendo solo quattro falli, non è normale. Avremmo dovuto pressare più alto, trovare di più Osimhen. Non siamo riusciti a sfruttare la profondità, gli ...