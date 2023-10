Napoli-Fiorentina | la MOVIOLA LIVE | annullato gol a Osimhen

L'episodio arbitrale chiave del match valido per l'ottava giornata di Serie A 2023/24: moviolaL'episodio chiave della moviola del match travalido per l'8ª giornata della Serie A2023/24. Dirige la sfida l'arbitro La Penna. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Commenta per primo Mauro Meluso , direttore sportivo del, è intervenuto a Dazn prima della sfida con la: 'L'inizio del campionato è servito anche per rodare la squadra con concetti nuovi, il gruppo è rimasto lo stesso ma ci sono nuove ...

Napoli-Fiorentina 0-1: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Napoli Fiorentina - La partita di campionato dell'ottava giornata del calendario di Serie A che si giocherà col posticipo di domenica serale allo stadio Maradona. Due squadre che si sfidano in alta ...La Fiorentina sblocca la gara del Maradona contro il Napoli. Al 8’ cross di Bonaventura dalla destra, Martinez Quarta devia in qualche modo ma il suo tiro finisce sul palo. Sulla respinta si avventa ...