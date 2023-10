Napoli-Fiorentina | Edmundo | “Stadio Maradona farà la differenza”

(Di domenica 8 ottobre 2023), ex giocatore di, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.Alves de Souza Neto, ex giocatore sia … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Edmundo , il doppio ex di Napoli- Fiorentina , ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida di questa sera al Maradona Napoli- Fiorentina è la ...

Napoli-Fiorentina chiude l’ottava giornata di Serie A, l’ultima prima della sosta per le nazionali: ecco tutti i modi per poter seguire il match del ...

In occasione di Napoli-Fiorentina anche il difensore Amir Rrahmani potrebbe far parte dei convocati di Rudi Garcia. Questa sera ci sarà la ...

Alle 20:45 di domenica 8 ottobre Napoli e Fiorentina scenderanno in campo al ‘Maradona’ in occasione dell’ottava giornata di Serie A 2023 . La ...

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha provato ad anticipare le scelte di mister Rudi Garcia in vista di Napoli - Fiorentina , gara valevole ...

La chiave, banalmente, starà nel prendere il pallone: ilè primo nel possesso palla stagionale, ama comandare, ma anche laha la stessa inclinazione ed è quarta in questa ...Alle 18.00 scendono in campo Cagliari e Roma, mentre la sera, alle 20.45, si chiude giornata di campionato con. Tutte in onda su DAZN. Comments comments

Napoli-Fiorentina, il pronostico (gufata) dello juventino Oppini AreaNapoli.it

Napoli-Fiorentina sarà anche la sfida tra due dribblomani del nostro campionato: Khvicha Kvaratskhelia e Nico Gonzalez.L'ex calciatore della Fiorentina Edmundo ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Provo ancora un affetto sconfinato per queste due squadre. Mi hanno ...