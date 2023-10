Napoli-Fiorentina domenica 08 ottobre 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 8 ottobre 2023) Classifica alla mano quella traè una sfida per il terzo posto e in senso più ampio per rimanere in scia a Inter e Milan che nella settima giornata hanno messo in scena la prima fuga in vetta alla classifica. Con la Juve impegnata nel derby spettatrice interessata, i discorsi intorno al InfoBetting: Scommesse Sportive e