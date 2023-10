Napoli-Fiorentina 1-3 | Garcia in confusione | seconda sconfitta interna per gli azzurri

(Di domenica 8 ottobre 2023) Ilsubisce un altro ko interno, questa volta per mano della. Brekalo, Bonaventura e Gonzalez regalano la vittoria ai viola. CALCIO. Il, campione d’Italia in carica, subisce una nuovacasalinga, questa volta per mano di unain grande spolvero. Il match, valido per l’ottava giornata di Serie A, ha visto i viola imporsi per 3-1, confermando le difficoltà dei partenopei in questa stagione. Laha aperto le marcature con Brekalo, ma ilha trovato il pareggio grazie a un rigore conquistato e trasformato da Osimhen. Tuttavia, nella ripresa, è stata la squadra di Arthur a prendere il sopravvento, con Bonaventura e Nico Gonzalez a siglare le reti che hanno condannato gli ...

AGI - Il colpaccio dell'ottava giornata di Serie A lo mette a segno la, che batte a domicilio ilnello scontro diretto in zona 'Europa'. Allo stadio Maradona finisce 3 - 1 per i viola, grazie alle reti nella ripresa di Bonaventura e Nico Gonzalez dopo ...EUROPA, CHE BAGARRE! - Lasale, ilscende e si trova tallonato dal folto gruppo di squadre in lotta per un posto in Europa. Dall'Atalanta alla Lazio, otto squadre in quattro punti : ...

Napoli-Fiorentina 1-3: risultato finale e highlights Virgilio Sport

La Viola stende il Napoli: 3-1 al Maradona Sky Sport

Torna la serie A dopo la settimana di coppe. Allo stadio Maradona va in scena il posticipo della domenica tra due squadre impegnate in Europa e appaiate al terzo posto in classifica in campionato. Il.Sconfitta pesantissima per i campioni d'Italia in carica (la seconda in campionato dopo il ko con la Lazio), che allontana gli azzurri dalle zone alte della classifica col Milan che vola a +7. La Fior ...