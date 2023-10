Napoli-Fiorentina 1-3 | Bonaventura | “Grande partita | strafelice per la convocazione in nazionale”

(Di domenica 8 ottobre 2023) Giacomoha parlato ai microfoni di Dazn dopo1-3, posticipo dell’ottava giornata della Serie A 2023/2024 che ha visto i toscani imporsi sul campo dei Campioni d’Italia in carica e agganciare la Juventus al terzo posto in classifica. Il centrocampista viola, autore del gol del nuovo vantaggio ospite sul 2-1, non nasconde la sua gioia: “Abbiamo fatto una, tenendo palla e difendendo bene. I singoli giocano bene perchè tutta la squadra gira, siamo informa – spiega– Adesso penseremo alle altre partite, ma prima c’è la sosta.” Sosta chepasserà in, dopo aver ricevuto ladel ct Spalletti: “Do sempre il massimo, sono ...

Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara contro il Napoli: 'Abbiamo fatto una grande partita, non era facile, siamo contenti. Adesso abbiamo la sosta e poi ripartiamo.'

NAPOLI-FIORENTINA 1-3 (1-1) NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa (31' p.t. Raspadori), Lobotka (32' s.t. Gaetano), Zielinski (32' s.t. Lindstrom); Politano (12' s.t. C ...Meret 5 - Reattività mediocre sul palo di Martinez Quarta e sul sinistro di Brekalo che gli passa fra le gambe. Da quel momento in poi sembra perdere certezze, i centrali non lo aiutano e Ikoné lo gra ...