(Di domenica 8 ottobre 2023) La Maremma è sconvolta per la scomparsa di Renzo Pietroni, 59 anni. Il suo locale è molto apprezzato per i piatti genuini

La Maremma è sconvolta per la scomparsa di Renzo Pietroni, 59 anni. Il suo locale è molto apprezzato per i piatti genuiniSagittario - Cari sagittario, la luna entrasegno quindi organizzate qualcosa di speciale con ... Accadde Oggi Disastro del Vajont, nasce John Lennon,Che Guevara. 1446 - Viene promulgato in ...

Muore nel suo ristorante mentre lavora: domenica tragica LA NAZIONE

Bologna, chiama il 118 per un malore: ambulanza senza medico, muore nel viaggio all'ospedale Corriere

La Maremma è sconvolta per la scomparsa di Renzo Pietroni, 59 anni. Il suo locale è molto apprezzato per i piatti genuini ...Un uomo di 67 anni ha perso la vita questo pomeriggio mentre si trovava in una zona impervia alla ricerca di funghi in Valtellina. L'uomo è caduto in un dirupo, morendo… Leggi ...