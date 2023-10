MOVIOLA – Napoli-Fiorentina | follia di Parisi | Terracciano travolge Osimhen | rigore netto

Leggi su sportface

(Di domenica 8 ottobre 2023) Iltrova il gol del pareggio proprio allo scadere del primo tempo. Nel match contro la, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2023/2024, i ragazzi di Rudi Garcia pareggiano i conti grazie alladi Fabianoche si rende protagonista, al 48?, di uno stop di petto pertotalmente sbagliato che consente l’intervento di. L’attaccante nigeriano, anticipa l’estremo difensore viola che lo stende: calcio disolare e conseguente cartellino giallo. Dal dischettosi prende il pallone e stavolta non sbaglia mandando in visibilio il pubblico napoletano, 1-1. SportFace.