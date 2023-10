Moviola Inter - Bologna | Guida | errore grave sul rigore

(Di domenica 8 ottobre 2023) Non bene, anzi, Marco(voto 5) : uno che ha 184 gare di serie A, ènazionale, non può commettere uncome quello sulnon dato al. Ma non è tutto, sarebbe limitativo: ...

Inter-Bologna ha avuto Guida come arbitro della partita: questa la Moviola dell’incontro valido per l’ottava giornata di Serie A 2023-2024 e finito ...

Inter-Bologna non è stata una delle migliori partite per la classe arbitrale. Guida viene bocciato gravemente dal Corriere dello Sport per ...

Non bene, anzi, Marco Guida (voto 5) : uno che ha 184 gare di serie A, è internazionale, non può commettere un errore come quello sul rigore non dato al Bologna. Ma non è tutto, sarebbe limitativo: ...Juventus - Torino, i casi da. Per Marelli regolare il gol di Gatti . I precedenti di Massa ... sempre a Torino, nella controversa e convulsa semifinale di andata di Coppa Italia contro l',...

Inter-Bologna, moviola: Doppio errore di Guida sul rigore, il gol annullato Virgilio Sport

La moviola di Inter-Bologna - Errori, imprecisioni e grosse sviste: pomeriggio negativo per Guida Fcinternews.it

Su Gazzetta la moviola: Ben quattro minuti - ma il check è durato un po’ meno, Massa ha atteso che Bremer si rialzasse dopo la botta ricevuta in volto - per decretare il gol ...L’esperto di Dazn Luca Marelli promuove le decisioni di Massa nel derby dell'Allianz: la prova del fischietto ligure a Torino analizzata ai raggi X ...