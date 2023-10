(Di domenica 8 ottobre 2023) Ridotta la frattura del romagnolo, il cui rientro sarà valutato nelle prossime 48 ore ROMA - Intervento riuscito per Marco, sotto i ferri questa mattina per ridurre la frattura. Il pilota del Mooney VR46 Racing Team è caduto ieri nella consueta sessione di allenamento

, che non sarà in pista in Indonesia, inizierà il percorso riabilitativo immediatamente: il suo rientro in pista sarà valutato nelle prossime 48 ore. - foto LivePhotoSport - . mc/red 08 - ...Marquez, un coraggio da leone Marc Marquez è ancora una delle stelle polari dell'intero, nonostante siano trascorsi quattro anni dal suo ultimo titolo mondiale e quasi due ..., ...

Motomondiale: Bezzecchi operato con successo alla clavicola destra Tiscali

Guaio Bezzecchi! Caduta e frattura, salta l'Indonesia Tuttosport

Ridotta la frattura del romagnolo, il cui rientro sarà valutato nelle prossime 48 ore ROMA (ITALPRESS) - Intervento riuscito per Marco ...Il portacolori del team Mooney VR46 aveva subìto ieri sera la frattura alla clavicola destra in un incidente al Ranch di Tavullia ...