Motocross | tutto pronto per il Motocross delle Nazioni L’Italia vuole stupire e sogna il bis del 2021

Leggi su oasport

(Di domenica 8 ottobre 2023) La stagione delinternazionale non è ancora conclusa e, anzi, si prepara per il weekend conclusivo. Siamo infatti ai nastri di partenza della 76ma edizione del, che si correrà nel corso di questo weekend sulla pista di Ernée. Lo storico impianto francese si appresta ad ospitare l’evento per la terza volta (dopo il 2005 ed il 2015), accogliendo ben 38 Paesi che si contenderanno il Chamberlain Trophy. Ci attende il consueto grande spettacolo con le tre categorie in gara: MX2, MXGP e Open.proverà a confermarsi ai piani alti della graduatoria, come accaduto nelle ultime annate. Dopo il successo delin casa a Mantova, e il quarto posto negli States dell’anno scorso, l’intenzione è di ripetersi, anche se non ...