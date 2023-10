Mostra d’arte a Roma dal 14 al 21 ottobre 2023

Leggi su romadailynews

(Di domenica 8 ottobre 2023) 14 – 21• CHARM OF ART La galleria Arte Sempione di, sita nel bellissimo quartiere Montesacro di, dal 14 al 21ospiterà laorganizzata da Charm of Art. In esposizione una trentina di opere di pittura e fotografia. Domenica 15, alle ore 17:00, si svolgerà il gala. Ospiti dell’evento: Santo Cicirò, fondatore di Charm Of Art; Mauri Lucchese, direttore artistico europeo di Charm Of Art; Laura Piangiamore, responsabile regionale della regione Lazio e della città diper Charm Of Art; Francesco Musmarra, curatore; Santo Consoli, fotografo ...