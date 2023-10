(Di domenica 8 ottobre 2023) Castelli Calepio. Avrebbe desiderato una speranza, una sola dice, che suo figlio ricominciasse a respirare e tornasse dalla sua famiglia. Adriano quella possibilità non l’ha avuta. L’11 giugno 2022 ha dovuto recuperare dal fondo del canalecasa, a due passi dalOglio, il corpo senza vita di suo figlioPasqua, morto dopo un tuffo fatale. Ma a questo padre segnato dal dolore è rimasta la bellezza: l’orgoglio di un figlio, lo spettacolo dei suoifotografici. “La natura vista con gli occhi di” è la secondafotografica dedicata al 30enne, scomparso in un pomeriggio d’estate a pochi metri di distanza dal suo amato Oglio. Perché quei luoghi erano tra i soggetti più amati della sua passione preferita, proprio la fotografia. Per questo l’associazione ...

Morì vicino al fiume che amava fotografare, ora gli scatti di Cristian diventano una mostra BergamoNews.it