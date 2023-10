Monza | Vignato | 'Emozionato per il primo gol in Serie A | Galliani mi ha fatto complimenti'

Commenta per primo- Salernitana: 3 - 0 Salernitana Ochoa 5,5: nel primo tempo spuntano continuamente maglie biancorosse nella sua area. Sfortunato in occasione del gol di, si riscatta parzialmente tenendo ......per ildi Raffaele Palladino che all'U - Power Stadium si sbarazza della Salernitana (3 - 0). Succede tutto o quasi, nel primo tempo. Brianzoli sul doppio vantaggio con Colpani e, nella ...

Vignato segna al debutto da titolare in A e fa volare il Monza: Salernitana travolta 3-0 La Gazzetta dello Sport

Monza-Salernitana, formazioni ufficiali: fuori Mota, c'è Vignato. Candreva con Dia Calciomercato.com

Raffaele Palladino è raggiante dopo la netta vittoria del suo Monza sulla Salernitnaa: "È stata una bellissima giornata. Avevo buone ...Palladino 7.5 La Salernitana si sgambetta da sola e lui ne approfitta alla stragrande preparandola perfettamente in settimana sui difetti degli avversari che vede e interpreta prima. Non subisce gol ...