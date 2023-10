Monza-Salernitana | tifosi brianzoli omaggiano Galliani | “Non abbandonarci mai”

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per l'8ª giornata di Serie A 2023/24: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match travalido per l'8ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024. TOP: Vignato FLOP: Dia VOTI: A fine ...All'U Power Stadium, il match valido per l'ottava giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'U Power Stadium,si affrontano nel match valido per l'ottava giornata di campionato della Serie A ...

Monza-Salernitana, le formazioni ufficiali: fuori Mota, dentro Pessina e Mazzocchi SOS Fanta

Un primo tempo a senso unico in cui si è vista una sola squadra in campo. Il Monza chiude il primo tempo in vantaggio 2-0 grazie alle reti di Vignato e Colpani, ma la Salernitana è stata troppo brutta ...È festa all’U-Power Stadium di Monza. La squadra di Raffaele Palladino è avanti 2-0 sulla Salernitana ed è momentaneamente a un punto dalla zona Europa. La gara è stata sbloccata al 9' da un bel gol ...