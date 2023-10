Monza-Salernitana | Serie A | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 8 ottobre 2023) Allo stadio Brianteo disi gioca il match valido per l’ottava giornata diA tra. Si tratta di uno scontro diretto per la salvezza visto che entrambe le squadre puntano alla salvezza. Le due squadre in questo momento in classifica sono separate da sei punti, con i granata in piena zona retrocessione.è già un crocevia che potrà dare qualche indizio in più sul futuro delle due compagini, passate da essere rivelazioni lo scorso anno, con due salvezze comode, ad essere in difficoltà quest’anno. Il momento delle due squadre (Credit foto – Calcio Salerntiana)Ilcomincia la nuova stagione con lo stesso obiettivo dello scorso anno, una salvezza tranquilla. Non è escluso, però, che i brianzoli possano comunque ...