Monza-Salernitana 3-0 | gol di Colpani | Vignato e rigore di Pessina

(Di domenica 8 ottobre 2023) Ilsale al settimo posto con 12 punti,ferma al penultimo con 3 e Sousa rischia la panchina Ilmette ko laal Brianteo nell’ottava giornata di Serie A: 3-0 il risultato finale. A segnare al 9?, raddoppia al 18?dopo un’azione eccellente di Gagliardini, il tocco finale è ilmesso in rete danel secondo tempo. Per laci prova Candreva al 21?, ma Di Gregorio para. Nel secondo tempo escee fa il suo esordio il Papu Gomez, di ritorno in Italia e preso dalda svincolato. Al 73? palo di Dia, poi un affondo di Candreva fermato da Di Gregorio: lareagisce e approfitta di un calo di ...

Monza-Salernitana 3-0

