Monza-Salernitana 2-0 LIVE | termina il primo tempo

Leggi su calcionews24

(Di domenica 8 ottobre 2023) All’U Power Stadium, il match valido per l’ottava giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll‘U Power Stadium,si affrontano nel match valido per l’ottava giornata di campionato della Serie A 2023/2024.2-0: sintesi e moviola 1? – Inizia il match. 5? –squillo della. Legowski scambia con Cabral che prova il tiro in porta: Di Gregorio para la sfera. 10? – GOL. Colpani punta la difesa dellae poi infila il pallone all’angolino. 17? – Nuova conclusione di Colpani dai 25 metri. Ochoa respinge e devia in corner. 19? – GOL. Raddoppia ...