Monza-Salernitana 0-0 LIVE | inizia il match

(Di domenica 8 ottobre 2023) All’U Power Stadium, ilvalido per l’ottava giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll‘U Power Stadium,si affrontano nelvalido per l’ottava giornata di campionato della Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 1? –il. Migliore in campo: al termine del0-0: risultato e tabellino(3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, P. Marì, Caldirola; Kyriakopoulos, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani; Vignato, Colombo. Allenatore: Raffaele ...

Commenta per primo Il lunch match dell'ottava giornata di Serie A mette di fronte ilalla. La squadra di Palladino, vittoriosa lunedì scorso contro il Sassuolo nel segno di Colombo, cerca tre punti contro i granata, ancora a secco di vittorie in questo avvio di ...Anticipo delle 12.30 dell'ottava giornata di Serie A,verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.itReduce dalla batosta per 0 - 4 contro l'Inter, lacerca il primo acuto stagionale in casa di ungalvanizzato dalla ...

Monza-Salernitana, le formazioni ufficiali: fuori Mota, dentro Pessina e Mazzocchi SOS Fanta

Segui lunedì dalle 21 sul canale 110 e in streaming ‘Monza una città da serie A’: in onda un'intervista in esclusiva all'ad del ...Conclusione dedicata a Cabral: " Un giocatore determinante con la sua potenza, la sua accelerazione, il dribbling nel corto e il tiro. Può esserlo in tutta la stagione, come Dia che sta tornando al ...