Monza | le pagelle di CM | Vignato prima gioia | Colpani trascinatore

, voti e tabellino di- Salernitana, match dell'U - Power Stadium valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie A Colpani e Vignato a segno (LaPresse) - Calciomercato.itMONZA Di ...Ilè compatto in difesa e ha grande qualità dal centrocampo in su. Inoltre quando chiamato in causa Di Gregorio si dimostra sempre un portiere di alto livello. Brutta prestazione invece per la ...

Pagelle Monza-Salernitana: i voti ai protagonisti del match Calcio News 24

Monza - Salernitana 3 - 0, LE PAGELLE: brilla Colpani Stadionews.it

Monza ancora imbattuto tra le mura amiche e Adriano Galliani ringrazia i tifosi per lo striscione, andando nel finale sotto la Curva ...Il Monza sale nelle zone alte della classifica dopo la vittoria contro la Salernitana. La squadra di Sousa rimane nella zona bassa della classifica. Milan 21 Inter 19 Juventus 17 Napoli ...