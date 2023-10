Monza | Carboni | «La Salernitana è una grande squadra | merita rispetto e verrà qui per conquistare punti»

Lazio-Monza è una gara valevole per la quinta giornata di campionato in Serie A. Arbitra Abisso, assistito da Berti e Fontani con La...

All’Olimpico, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra Lazio e Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Carboni , Bettella, Caldirola; Ciurria, Gagliardini , Pessina, Carlos Augusto; Mota Carvalho, Colpani; Maric. All....

Altra vittoria in amichevole per il Monza di Raffaele Palladino. Dopo quella di ieri con la Giana Erminio, i brianzoli oggi vincono 3-0 contro la ...

Il Monza ha spazzato via la Giana Erminio per 5-1. In campo anche i fratelli Valentin e Franco Carboni, protagonisti dell’amichevole. Avviso ...