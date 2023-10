Montpellier-Clermont interrotta e sospesa nel finale | ecco cosa succede con le scommesse

(Di domenica 8 ottobre 2023) Il match tra, valevole per l’ottava giornata del campionato della Ligue 1 2023/2024 è stato interrotto proprio nei minuti finali quando il punteggio era sul 4-2 in favore dei padroni di casa. Il motivo è molto semplice: i tifosi delhanno lanciato un petardo in campo che ha colpito il portiere ospite Diaw che subito si è accasciato a terra e che è stato trasportato fuori in barella. Il direttore di gara ha deciso prima di sospendere momentaneamente la partita e poi l’hain maniera definitiva.CON LEVisto che mancavano pochi minuti alla fine verranno considerate valide tutte leche si sono già ...

Ce dimanche, le match de Ligue 1 entre Montpellier et Clermont à la Mosson a été définitivement arrêté par l'arbitre Florent Batta après un pétard jeté par un fan ...À l’entrée du temps additionnel de la seconde période de ce huitième multiplex de Ligue 1 de la saison, Montpellier menait sur le score de quatre buts à deux face à Clermont. Alors que Mory Diaw ...