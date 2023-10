Montepremi più alto di sempre E per il trio finisce così | sconcerto in studio | monta la polemica

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 8 ottobre 2023) Nella puntata di domenica 8 ottobre di Reazione a Catena si gioca per "ilpiùdidel gioco", ossia 180mila euro. Il precedente record era stato infatti di 174mila euro. A contenderselo sono ancora "Le amiche in onda", vincitrici da tempo al centro della. L'Ultima Catena presentata da Marco Liorni è composta dai seguenti vocaboli: Chef, Cuoco, Cucina, Pentole, Diavolo, Corna, Bue, Bove, Pio, Pulcino, Calcio, Rigore, Morale. Ilnon commette alcun errore, motivo per cui gioca per un bottino generosissimo. Eppure quello delle campionesse è un sogno sfumato: la composizione dell'ultima prova (Morale, Tr a, Scelta) ha come soluzione "Truppa", ma Le Amiche in Onda optano per la parola sbagliata "Traccia". Intanto prosegue lasui social, con i ...