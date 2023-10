Montemesola | istituito il “Munificus” | il nostro direttore primo premiato

Leggi su tarantinitime

(Di domenica 8 ottobre 2023) La Confraternita del Santissimo Rosario di, in occasione delle celebrazioni liturgiche in onore della Santa Patrona, tenutesi ieri, hail “” una benemerenza che sarà conferita ogni anno a coloro che con il loro impegno, professionalità e competenza, donano il loro tempo e il loro saper fare alla buona riuscita della festa. Il premio, conferito ieri per la prima volta, sarà proposto ogni anno. Apri fila di questo nuovo riconoscimento, è stato ilElena Ricci, alla quale è stata consegnata una targa in cristallo dai componenti del comitato festa. La premiazione si è tenuta ieri sera in piazza IV Novembre, durante il concerto dell’associazione musicale Giuseppe Chimienti. “” dal latino, significa “persona di grande generosità” ...