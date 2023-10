Mondiali ginnastica artistica Anversa 2023 | finali specialità oggi in tv | canale | orario e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di domenica 8 ottobre 2023) Tutto pronto per la seconda giornata didimaschili e femminili deidi, in programma da sabato 30 settembre a domenica 8 ottobre ad, in Belgio. Giornata conclusiva della rassegna iridata, che vede andare in scena le ultime cinque. Gli uomini si giocano le medaglie in volteggio, parallele pari e sbarra, mentre le donne si sfidano a trave e corpo libero. Presente per l’Italia il marchigiano Matteo Levantesi, che alle parallele ha chiuso al settimo posto le qualificazioni e vuole migliorarsi in finale. Si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul podio? L’appuntamento è a partire dalle ore 14.00 alle ore 18.00 di domenica 8 ottobre all’Antwerp Sportpaleis di, ...