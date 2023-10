Mondiali di Scherma Paralimpica | l’Italia chiude con 12 medaglie | è record

(Di domenica 8 ottobre 2023) Terni – Sicon l’argento della squadra italiana di fioretto femminile il Campionato del Mondo didi Terni. Un’edizione daper la spedizione azzurra che manda in archivio questa manifestazione a quota 12, superando il bottino di Roma 2017 (dove si fermò a 11). Un grande passo avanti per tutto il movimento, con ben 4 podi in più rispetto all’ultima edizione svoltasi in Corea nel 2019. Un ricco bottino che fa volareal secondo posto nelre finale per nazioni dietro solo alla Cina. La formazione delle fiorettiste azzurre composta da Bebe Vio Grandis, Andreea Ionela Mogos, Loredana Trigilia e Alessia Biagini ha aperto la giornata con la vittoria nei quarti di finale contro l’Ucraina per 45-28. Grandissima ...

Alla riuscita di questihanno contribuito 370 volontari e 500 addetti, compreso lo staff del circoloTerni. Boom anche per i canali social di Federscherma: +75% interazioni su ...Il presidente della Federazione Italiana, Paolo Azzi , nel corso di una conferenza stampa, ha tracciato un bilancio deiparalimpici di2023 andati in scena a Terni: ' Un successo a tutto tondo. Per Terni e per tutta l'Italia schermistica . Dopo il grande riscontro del Mondiale olimpico a Milano, anche ...

