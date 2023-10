Mondiali di Coastal Rowing | l’Italia vince un oro e un bronzo a Barletta

(Di domenica 8 ottobre 2023)del– il canottaggio in mare sulla distanza endurance dei 6000 metri di gara – aidiuna medaglia d’oro e una di. Le due medaglie giungono entrambe dall’ammiraglia maschile del, il quattro di coppia con timoniere, grazie al primo posto dell’imbarcazione delClub Genovese di Edoardo Marchetti, Giacomo Costa e il timoniere Alessandro Calder integrati da Lorenzo Gaione (CUS Torino) e Edoardo Rocchi (Gavirate), ed al terzo della SS Murcarolo di Giovanni Melegari, Guglielmo Melegari, Enrico Perino, Pietro Sitia e il timoniere Fabio Siracusa. Una finale doveè stata assoluta protagonista quella ...

Liguria d’oro e di bronzo a Barletta in occasione dei Mondiali di Coastal Rowing, il canottaggio in mare sulla distanza endurance dei 6000 metri di gara. A Barletta le due medaglie vinte dall’Italia a ...Una finale dove l’Italia è stata assoluta protagonista quella del quadruplo maschile con timoniere, con le due imbarcazioni genovesi che si sono alternate al comando, per poi salire sul primo e sul ...