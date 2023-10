Mondiali di Beach Volley | Menegatti-Gottardi vincono all’esordio con il Costarica

(Di domenica 8 ottobre 2023) Proseguono idiin Messico e prosegue anche la competizione per gli Azzurri. A scendere sulla sabbia, nelle gare in programma di ieri, sono stati Ranghieri/Carambula, Lupo/Rossi,e Scampoli/Bianchin. Il racconto delle gare (feder.it) Primo match ha visto protagonista il duo Ranghieri/Carambula. Piccolo passo falso, gli azzurri sono stati infatti superati al tie-break (21-19, 17-21, 12-15) dalla coppia austriaca Seidl/Pristauz. Match totalmente differente rispetto alla gara di ieri, vinta nettamente contro il Nicaragua; perso il primo set la coppia tedesca con tenacia è riuscita a ribaltare totalmente le sorti della partita, ristabilendo prima la parità, per poi chiudere i giochi trovando il 15-12 di fine terzo ...

Successo all'esordio ai Campionati del Mondo in corso di svolgimento in Messico per Marta Menegatti e Valentina Gottardi . La coppia azzurra ha superato 2 - 0 (21 - 9, 21 - 9) il team costaricense ...Tutto pronto per Lupo/Rossi - Monjane/Ainadino Martinho , partita della Pool A deidivolley 2023 , in programma a Tlaxcala (Messico) da venerdì 6 a domenica 15 ottobre. Daniele Lupo ed Enrico Rossi, reduci da una vittoria ed una sconfitta, scendono in campo per la ...

Inizia la fase decisiva del primo turno del Mondiale di Tlaxcala in Messico e sono quattro le coppie italiane che scenderanno in campo nella terza giornata (ma sarebbe meglio dire nella terza nottata ...Ancora una vittoria per l'Italia ai Mondiali messicani di beach volley: la firma è della coppia Menegatti-Gottardi ...