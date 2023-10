Mondiali beach volley Tlaxcala 2023 | risultati e classifiche

(Di domenica 8 ottobre 2023) Tutti ie ledeidi, in programma a(Messico) da venerdì 6 a domenica 15 ottobre. Grande attesa per la rassegna iridata, che oltre alle medaglie assegnerà anche le prime carte olimpiche per Parigi 2024. L’Italia si presenta al via con tre coppie maschili e due femminili: Samuele Cottafava/Paolo Nicolai, Daniele Lupo/Enrico Rossi, Alex Ranghieri/Adrian Carambula, Valentina Gottardi/Marta Menegatti e Claudia Scampoli/Margherita Bianchin, che hanno beneficiato del forfeit della Nigeria. Chi salirà sul podio? Non resta che seguire la rassegna iridata, che si preannuncia spettacolare. Di seguito, ledei gironi e l’esito con i punteggi di tutte le partite deidi ...

Successo all'esordio ai Campionati del Mondo in corso di svolgimento in Messico per Marta Menegatti e Valentina Gottardi . La coppia azzurra ha superato 2 - 0 (21 - 9, 21 - 9) il team costaricense ...Tutto pronto per Lupo/Rossi - Monjane/Ainadino Martinho , partita della Pool A deidivolley 2023 , in programma a Tlaxcala (Messico) da venerdì 6 a domenica 15 ottobre. Daniele Lupo ed Enrico Rossi, reduci da una vittoria ed una sconfitta, scendono in campo per la ...

Inizia la fase decisiva del primo turno del Mondiale di Tlaxcala in Messico e sono quattro le coppie italiane che scenderanno in campo nella terza giornata (ma sarebbe meglio dire nella terza nottata ...Proseguono i Mondiali di Beach Volley in Messico e prosegue anche la competizione per gli Azzurri. A scendere sulla sabbia, nelle gare in programma di ieri, sono stati Ranghieri/Carambula, Lupo/Rossi, ...