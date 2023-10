Modena - Palermo 0 - 2 | le pagelle dei quotidiani

(Di domenica 8 ottobre 2023) La Gazzetta dello Sport è più critica, tra i rosa c'è qualche insufficienza non grave ma spicca Henderson. Ecco i voti : Pigliacelli 6.5, Mateju 6, Lucioni 5.5, Ceccaroni 6.5, Lund 6, Coulibaly 5.5, ...

Il Palermo, guidato da mister Eugenio Corini , va a caccia della terza vittoria di fila sul campo del Modena, una trasferta insidiosa per la ...

Tutte le informazioni sulla data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Modena-Palermo , match del Braglia valevole per la nona giornata del ...

Formazioni ufficiali Modena-Palermo , le scelte dei due allenatori per il match valevole per la nona giornata di Serie B Comunicate le Formazioni ...

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 C'era anche City Group aper seguire il. Alberto Galassi , modenese doc ma soprattutto consigliere d'amministrazione nel club rosa e uomo di riferimento di CFG all'interno della società, ha visto la partita e ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Untrascinato da Henderson e Mancuso espugna il campo del. Le pagelle dei quotidiani premiano i due autori dei gol rosanero ma non solo. Secondo il Giornale di Sicilia è Henderson il ...

LIVE SERIE B, Modena-Palermo 0-2: segui la diretta testuale di Mediagol.it Mediagol.it

Il coraggio non basta al Modena. Troppi errori e il Palermo ringrazia il Resto del Carlino

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.Un’espulsione che ha cambiato la gara perché Bianco ha rinunciato ad un attaccante ma paradossalmente il Palermo ha faticato di più di quand’era in parità numerica. Perché gli spazi si sono ristretti, ...