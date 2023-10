Mo | Zelensky sente Netanyahu | ' solidarietà dell' Ucraina a Israele'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 8 ottobre 2023) Tel Aviv, 8 ott. (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyrha annunciato di aver parlato telefonicamente con il primo ministro israeliano Benjaminper dimostrare il sostegnodi fronte all'attacco sferrato dal gruppo palestinese Hamas. "Ho parlato conper esprimere la, che sta affrontando un attacco deliberato su larga scala, e per esprimere le nostre condoglianze per le numerose vittime", ha scrittoj su X, aggiungendo che "abbiamo anche discussoe implicazioni'attacco per la sicurezza nella regione".