(Di domenica 8 ottobre 2023) Roma, 8 ott. (Adnkronos) - Ladeldidelle Nazioni Unite sulla situazione in Medio Oriente si svolgerà a porte chiuse a partire dalle 15 Et (Le 21 in Italia). Lo scrive la Cnn.

In un passo definito "fondamentale" dallaper evitare lo shutdown, la Camera ha approvato una ...Congresso stanno creando così tanti contrasti che sarebbero pronti a paralizzare il Governo. ...Quando è stata pubblicata la scheda, uno dei conduttori principali della, Jake Tapper, ha ... Dafa parte ufficialmente della storia degli Stati Uniti, e della campagna elettorale 2024. Il ...

Mo: Cnn, 'stasera riunione Consiglio sicurezza Onu' Il Tirreno

Massiccio attacco di Hamas contro Israele: migliaia di missili lanciati da Gaza e irruzioni militari - Aggiornamento del 08 Ottobre delle ore 08:14 - Aggiornamento del 08 Ottobre delle ore 08:14 RaiNews

Roma, 8 ott. (Adnkronos) - La riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione in Medio Oriente si svolgerà a porte chiuse a partire dalle 15 Et (Le 21 in Italia). Lo scrive la ...Katmandu, 8 ott. (Adnkronos) – Almeno 11 studenti nepalesi sono attualmente dispersi in Israele a seguito degli attacchi di Hamas. Lo ha scritto su X il ministero degli Esteri, esprimendo preoccupazio ...