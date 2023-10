Mo | Biden parla con Netanyahu | ' solidarietà e sostegno a popolo e governo Israele'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 8 ottobre 2023) Washington, 8 ott. (Adnkronos) - "Il presidentehato questa mattina con il primo ministro israeliano. Il Presidente ha espresso ancora una volta profondaper tutti i dispersi, i feriti e gli uccisi e ha garantito il suo pienoale aldidi fronte a un attacco senza precedenti e spaventoso da parte dei terroristi di Hamas. Hanno discusso della presa di ostaggi da parte dei terroristi di Hamas, tra cui intere famiglie, anziani e bambini piccoli. Il Presidente ha sottolineato che non esiste alcuna giustificazione per il terrorismo e che tutti i paesi devono restare uniti di fronte a tali brutali atrocità. Lo scrive in una nota la Casa Bianca. "Il presidente- prosegue ...