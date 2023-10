Mo | 600 gli israeliani uccisi | oltre 2 000 i feriti

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 8 ottobre 2023) Tel Aviv, 8 ott. (Adnkronos) - Sono 600 gli2.000 inegli attacchi di Hamas in Israele. Lo rende noto Haaretz. Decine i militanti palestinesi che si sono infiltrati in Israele da Gaza via terra, mare e aria e circa 2.500 razzi lanciati dalla Striscia Secondo quanto riferito, 256 sono i palestinesidalla risposta di TeleAviv, mentre un numero “sostanziale” di civili e soldati sono tenuti in ostaggio a Gaza.