Miriam Leone | eleganza e sensualità premaman | il dettaglio dell’abito conquista i fan

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 8 ottobre 2023) Con un look mozzafiatoappare super elegante e sensuale, ilche indossa non sfugge ai fan, è pazzesca. Chi lo ha detto che una donna incinta non possa essere super sensuale e ammaliante?con il suo fascino e la sua straordinaria bellezza lascia continuamente tutti senza fiato, con le forme arrotondate per via della gravidanza è uno schianto. Toglierle gli occhi di dosso è davvero impossibile, tutte le volte che la vedono i suoi affezionati e tantissimi fan perdono totalmente la testa.tutti sui social con una foto da neomamma pazzesca (Foto Instagram @mirimeo) -grantennistoscana.itIl suo esordio nel mondo dello spettacolo risale al 2008, quando si è aggiudicata la ...