Milano | prendono un caffè e un succo al bar della stazione e mostrano lo scontrino | Questa è l' Italia del 2023!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 8 ottobre 2023), vanno al bara fare colazione e pubblicano losui social: ecco quanto hanno speso per une undi frutta La colazione è una parte essenzialegiornata per molti, e a, la capitale economica emoda dell', le opzioni per farne una deliziosa e soddisfacente sono infinite. Il cibo che si mangia solitamente al mattino in zona riflette la vivacitàcittà e il suo spirito cosmopolita, mentre abbraccia anche le radici tradizionaline. Ovviamente, la colazione all'na per eccellenza è quella che inizia con unespresso accompagnato da un cornetto. La brioche del capoluogo ...