Milano | non basta Mirotic | troppi errori | che crollo a Napoli

(Di domenica 8 ottobre 2023) Dopo la netta vittoria di Brescia a Treviso, anche il match di mezzogiorno consegna una squadra a punteggio pieno dopo due giornate di serie A, ma a sorpresa non è l'Ea7, battuta 77 - 68 da ...

Dopo la netta vittoria di Brescia a Treviso, anche il match di mezzogiorno consegna una squadra a punteggio pieno dopo due giornate di serie A, ma a sorpresaè l'Ea7, battuta 77 - 68 da Napoli al PalaBarbuto. Grande festa per la Gevi, mentre per la squadra di Messina ne esce una pausa pranzo da incubo senza mai minuto in vantaggio. Decisiva la ...Venerdì, 6 ottobre, Fedez è stato dimesso dall'ospedale Fatebenefratelli didopo essere stato ricoverato a seguito di due ulcere che gli avevano causato un'emorragia ...serve una notizia, ...

Milano non è una città per giovani: due su tre spendono più di quanto guadagnano Corriere della Sera

"Un giorno di resistenza": migliaia di animalisti in corteo dopo l'uccisione di 9 maiali MilanoToday.it

Dopo la netta vittoria di Brescia a Treviso, anche il match di mezzogiorno consegna una squadra a punteggio pieno dopo due giornate di serie A, ma a sorpresa non è l’Ea7 Milano, battuta 77-68 da ...Nuovo sciopero dei trasporti in Italia per il 9 ottobre 2023. Tutti gli orari della protesta e le corse garantite ...