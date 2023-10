Milano | bus investe uomo e muore | era sulle strisce pedonali

Leggi su ildifforme

Ala tragedia in viale Forlanini. Fabio Buffo, 48enne milanese è morto dopo essere stato urtato da un autobus dell'Atm all'angolo con via Bellosio.: le dinamiche dell'incidente Secondo le prime ricostruzioni, il bus arrivava dal centro città e doveva girare a destra, ma un'auto parcheggiata in avaria ha reso più complicate le manovre