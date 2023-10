Milano | 48enne investito e ucciso da bus Atm

(Di domenica 8 ottobre 2023) (Adnkronos) – Grave incidente aoggi, 8 ottobre 2023. Intorno alle 9.30 di in un uomo di 48 anni è statosu viale Forlanini da un bus della linea 175. Atm esprime la sua profonda vicinanza ai famigliari in questo momento di grande dolore. Sono in corso gli accertamenti da parte delle Forze dell’Ordine con cui c’è massima collaborazione da parte dell’azienda. Atm si impegna a fornire tutto il supporto necessario alla famiglia colpita da questo grave lutto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

In corso gli accertamenti per capire la dinamica dell'incidente Grave incidente aoggi, 8 ottobre 2023. Intorno alle 9.30 di in un uomo di 48 anni è stato investito e ucciso su viale Forlanini da un bus della linea 175. Atm esprime la sua profonda vicinanza ai famigliari in ...Un uomo di 48 anni è stato investito e ucciso da un autobus della linea 175 di Atm questa mattina intorno alle 9,30 a, l'ennesima vittima della strada a. L'incidente è avvenuto in viale Forlanini, la strada che collega l'aeroporto di Linate alla città, all'angolo con via Bellosio. I soccorritori del 118 hanno solo potuto constatare il decesso. ...

Milano, pedone investito e ucciso da bus Atm in viale Forlanini Adnkronos

Autobus Atm travolge e uccide un uomo a Milano: morto 48enne MilanoToday.it

La tragedia in viale Forlanini. All'arrivo dei soccorritori la vittima era già deceduta. Indagini sulla dinamica Un uomo di 48 anni è morto stamani, intorno alle 9.30, dopo essere stato… Leggi ...(Adnkronos) – Grave incidente a Milano oggi, 8 ottobre 2023. Intorno alle 9.30 di in un uomo di 48 anni è stato investito e ucciso su viale Forlanini da un bus della linea 175. Atm esprime la sua prof ...