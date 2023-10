Milan | Maignan e l’espulsione | polemiche di una critica poco obiettiva

Tensione dopo la vittoria dei rossoneri maturata grazie a un gol irregolare convalidato dai direttori di ...Mikecontro Alberto Zangrillo, il portiere delcontro il presidente del Genoa dopo l'espulsione rimediata ieri nel match vinto 1 - 0 dai rossoneri.è stato espulso nel finale per un'...

Quante giornate rischia Maignan Dipende dalla "condotta violenta" La Gazzetta dello Sport

Milan, Maignan a Zangrillo: "Entrata assassina Spero tu non debba sperimentare ciò di cui mi hai accusato" - Sportmediaset Sport Mediaset

Genova – Ancora veleni, dopo la partita di sabato sera a Marassi vinta dal Milan grazie a una rete irregolare convalidata dai direttori di gara.Il Milan dopo aver battuto in trasferta 1-0 il Genoa si è portato in testa alla classifica di Serie A con 21 punti. Il gol, all'87', è stato realizzato da Pulisic che ,servito in area con un traverson ...