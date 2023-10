Milan | dura replica di Maignan a Zangrillo | 'Entrata assassina? Le parole hanno un significato' FOTO

(Di domenica 8 ottobre 2023) Non si placano le polemiche dopo Genoa-, vinta dai rossoneri con un contestato gol di Pulisic e la parata di Giroud, entrato in porta dopo...

Ilnon ha avuto mai dei dubbi sul capitano degli USA, 'talento vero' era il commento della ... Pioli aveva previsto che la partita si sarebbe fatta ancora più intensa edal punto di vista ...... i rossoblù hanno perso una sola volta (contro il). Partenza perfetta per l'Inter, prima ...poco, ma tanto basta per subire il 2 - 2 del pareggio. A nulla servono i cambi, anche perché zero ...

Milan, dura replica di Maignan a Zangrillo: 'Entrata assassina Le ... Calciomercato.com