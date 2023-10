Milan | Di Stefano | “Squadra serena Ho visto grande euforia”

Ilsi gode l'incredibile vittoria contro il Genoa. La squadra diPioli porta a casa tre punti fondamentali e torna in testa alla classifica della serie A dopo un match a dir poco ...Pioli ne è sicuro: la Juventus è la squadra favorita per lo Scudetto . In varie occasioni, nel corso delle ultime interviste fornite, l'attuale tecnico delha sottolineato come l'assenza ...

Serie A - Milan, Stefano Pioli dopo l'1-0 sul Genoa: "Giroud portiere ... Eurosport IT

Pioli: 'Successe cose strane, siamo tornati da Dortmund giovedì ... Calciomercato.com

Mike Maignan è stato protagonista di un intervento scomposto nel finale: la furia sui social, il messaggio decisivo ...Ospiti della nuova puntata di “Contemporaneamente”, podcast di Artribune, sono l'ambasciatore Stefano Ravagnan e la professoressa di AI Michela Milan ...