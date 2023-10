Migranti | un altro giudice di Catania non convalida i trattenimenti

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 8 ottobre 2023) Il Tribunale diha respinto un'altra volta ladel trattenimento di seia Pozzallo, ordito dal Questore di Ragusa. IlRosario Cupri, collega di Iolanda Apostolico che il 29 settembre scorso aveva rifiutato una richiesta simile per quattro cittadini tunisini in un centro di accoglienza, ha respinto di fatto il decreto governativo. Ierano assistiti tre dall'avvocato Rosa Emanuela Lo Faro e altri tre dall'avvocato Fabio Presenti. I sei distinti provvedimenti delRosaio Cupri, secondo quanto si apprende, sono sostanzialmente sovrapponibili tra loro per la similitudine dei casi.